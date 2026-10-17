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Anasayfa İngiltere Premier Lig Everton-Chelsea karşılaşmasında endişelendiren sakatlık! Emiliano Martinez sahadan sedyeyle ayrıldı

Everton-Chelsea karşılaşmasında endişelendiren sakatlık! Emiliano Martinez sahadan sedyeyle ayrıldı

İngiltere Premier Lig’deki Everton-Chelsea karşılaşmasında yürekleri ağza getiren bir pozisyon yaşandı.Mücadelenin 67. dakikada Jarrad Branthwaite ile kafa kafaya çarpışan Arjantinli eldiven Emiliano Martinez, sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı ve kenara sedyeyle alındı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 16:36
Everton-Chelsea karşılaşmasında endişelendiren sakatlık! Emiliano Martinez sahadan sedyeyle ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Chelsea arasında oynanan karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşandı. Chelsea kalesini koruyan Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, yaşadığı çarpışmanın ardından mücadeleye devam edemedi.

EMILIANO MARTINEZ SAKATLANDI

Karşılaşmanın 67. dakikasında topu uzaklaştırmak isteyen Emiliano Martinez, Everton'ın oyuncusu Jarrad Branthwaite ile çarpıştı. Başına darbe alan deneyimli kaleci, yaşadığı pozisyonun ardından yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği belirlenen Martinez, sedyeyle sahadan çıkarıldı. Arjantinli kalecinin sakatlığının ciddiyetiyle ilgili ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

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