Hürzeler M.United’a

Premier Lig'de Manchester United sezona yine kötü başladı. Ligde 13. sırada bulunan İngiliz ekibinde teknik adam değişikliği konuşulmaya başlandı. Carrick yerine Brighton'ın hocası Fabian Hürzeler'in adı geçiyor. Premier Lig'de Manchester United 20212-13'te şampiyon olduğundan beri 12 sezondur mutlu sona hasret. Sir Alex Ferguson teknik adamlığı bıraktığından bu yana şampiyon olamıyorlar.
İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Premier Lig'de Manchester United sezona yine kötü başladı. Ligde 13. sırada bulunan İngiliz ekibinde teknik adam değişikliği konuşulmaya başlandı. Carrick yerine Brighton'ın hocası Fabian Hürzeler'in adı geçiyor. Premier Lig'de Manchester United 20212-13'te şampiyon olduğundan beri 12 sezondur mutlu sona hasret. Sir Alex Ferguson teknik adamlığı bıraktığından bu yana şampiyon olamıyorlar.