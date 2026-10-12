Coventry-Newcastle maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan, Coventry City ile Newcastle United arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Ligin 6. haftasında sahaya çıkacak iki ekip de uluslararası maç arasının ardından galibiyet hedefiyle mücadele edecek. Coventry City, Nottingham Forest deplasmanında aldığı sürpriz galibiyetin ardından kendi sahasında da puan ararken Newcastle United, Hull City karşısında elde ettiği zaferi sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Coventry City-Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Coventry City-Newcastle United maçı ne zaman?" ve "Coventry-Newcastle canlı izle" aramalarını yapıyor. İşte mücadeleye ilişkin maç saati, yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler…

COVENTRY CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasındaki Coventry City-Newcastle United maçı, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Coventry Building Society Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, iki takım açısından da ligdeki konumlarını geliştirmek için önem taşıyor.

COVENTRY CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Coventry City ile Newcastle United arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

COVENTRY CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın bilgilerine ilişkin güncel maç rehberlerinde mücadele beIN Sports 3 ekranlarında listeleniyor.

COVENTRY CITY ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Coventry City, 2026-2027 sezonuna istediği gibi başlayamasa da Nottingham Forest deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle önemli bir sonuç elde etti. Jay Dasilva'nın kaydettiği golle üç puana uzanan ekip, böylece ligdeki galibiyet hasretini sona erdirdi.

Frank Lampard yönetimindeki Coventry, Newcastle United karşısında da savunma disiplinini koruyarak rakibine alan bırakmamayı hedefliyor. Özellikle Nottingham Forest karşısında ortaya konan mücadeleci oyun, ev sahibi takımın yeni karşılaşma öncesinde umutlanmasını sağladı.

Premier Lig'e dönüşünün ardından üst üste zorlu maçlara çıkan Coventry, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle ligdeki konumunu iyileştirmek istiyor.

NEWCASTLE UNITED DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Newcastle United, Premier Lig'de oynadığı son karşılaşmalardan birinde Hull City'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle moral kazanan siyah-beyazlı ekip, Coventry deplasmanında da puan kaybı yaşamak istemiyor.

Matthias Jaissle yönetimindeki Newcastle United, hücumdaki etkinliğini sahaya yansıtarak rakibinin savunma hattını zorlamayı amaçlıyor. Ancak Coventry'nin Nottingham Forest karşısında aldığı galibiyet, konuk ekip açısından karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini gösteriyor.

Newcastle United'ın deplasmanda alacağı sonuç, takımın ligdeki hedefleri ve üst sıralara yaklaşma çabası açısından önem taşıyor.

COVENTRY CITY İLE NEWCASTLE UNITED ARASINDA 25 YIL SONRA PREMİER LİG BULUŞMASI

Coventry City'nin Premier Lig'e dönüşü, Newcastle United karşılaşmasını iki takım açısından da dikkat çekici hâle getiriyor. Kulüp kaynaklarında yer alan bilgilere göre iki ekip, Eylül 2000'den bu yana Coventry'nin sahasında ilk kez Premier Lig karşılaşmasında buluşacak.

Coventry, uzun bir aranın ardından yeniden en üst ligde mücadele ederken Newcastle United karşısında alacağı sonuçla taraftarlarına bir galibiyet daha armağan etmeyi hedefliyor.