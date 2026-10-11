Liverpool - Manchester City maçı canlı anlatım ekranı!

İngiltere Premier Lig'de heyecan, milli takım arasının ardından oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. 6. haftanın öne çıkan mücadelesinde Liverpool, Manchester City'yi Anfield'da konuk edecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Ligde oynadığı ilk beş karşılaşmanın tamamını kazanan Manchester City, deplasmanda da üç puan alarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Liverpool ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmak istiyor.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği dev karşılaşma, Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester City karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY BEŞ MAÇTA BEŞ GALİBİYET ALDI

Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'in ilk beş haftasında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Ligdeki bütün maçlarını kazanan mavi-beyazlı ekip, toplamda 15 puana ulaştı ve zirvede yer aldı.

Manchester City, ligdeki başarılı performansının yanı sıra diğer kulvarlarda da sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Hücumdaki üretkenliği ve aldığı sonuçlarla öne çıkan ekip, Liverpool deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ancak Manchester City, milli takım arasındaki süreçte kulübün mali kurallara ilişkin devam eden hukuki süreciyle de gündeme geldi. Kulüp, hakkındaki suçlamalara yönelik itirazını sürdürüyor. Saha dışındaki gelişmelere rağmen takımın Liverpool karşısındaki önceliği, ligdeki başarılı performansını devam ettirmek olacak.

LIVERPOOL TARAFTARI ÖNÜNDE KAZANMAK İSTİYOR

Liverpool, Anfield'da oynayacağı Manchester City karşılaşmasında üç puan hedefliyor. Sezonun ilk haftalarında topladığı puanlarla üst sıralarda yer alan kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.

Liverpool için Manchester City maçı, yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda doğrudan rakibiyle arasındaki puan farkını etkileyecek önemli bir sınav niteliği taşıyor. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak maçın temposunu belirlemeyi hedefliyor.

ANFIELD'DA KRİTİK MÜCADELE

Liverpool ile Manchester City arasındaki karşılaşmalar, son yıllarda Premier Lig'in en çok takip edilen maçları arasında yer alıyor. İki takımın da hücum gücü ve yüksek hedefleri, Anfield'daki mücadeleye olan ilgiyi artırıyor.

Manchester City galibiyet serisini devam ettirmek isterken Liverpool ise sahasında kazanarak zirve yarışında iddiasını güçlendirmeye çalışacak. Maçın sonucu, ligin üst sıralarındaki dengeler açısından önem taşıyabilir.

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