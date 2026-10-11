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Anasayfa İngiltere Premier Lig Hull City sahasında Everton ile berabere kaldı!

Hull City sahasında Everton ile berabere kaldı!

Hull City, Premier Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Everton ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 21:26
Hull City sahasında Everton ile berabere kaldı!

Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton, MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda karşılıklı atılan gollerle mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 48. dakikada Joe Gelhardt ve 74. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi kaydederken, Everton'ın golleri ise 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve 67.dakikada Thiemo Barry'den geldi.

Hull City, bu sezonki 2. beraberliğini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Everton ise puanını 10 yaptı.

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