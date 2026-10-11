Elche CF-Celta de Vigo maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan, Elche CF ile Celta de Vigo arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Ligin 8. haftasında sahaya çıkacak iki takım da puan tablosunda yükselmek ve galibiyet serisi yakalamak istiyor. Espanyol karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından moral bulan Elche, kendi sahasında Celta de Vigo'yu mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Celta ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar arıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Elche CF - Celta de Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Elche - Celta Vigo canlı izle" ve "La Liga maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte Elche CF - Celta de Vigo maçının tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar...

ELCHE CF - CELTA DE VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 8. haftasında oynanacak Elche CF - Celta de Vigo maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Elche'deki Estadio Manuel Martínez Valero'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak.

ELCHE CF - CELTA DE VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Elche CF ile Celta de Vigo arasındaki La Liga karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus yayın seçenekleri üzerinden takip edilebilecek.

ELCHE CF GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE

Elche CF, sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçların ardından puan tablosunun alt sıralarında bulunuyor. Geride kalan yedi maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve dört mağlubiyet yaşayan ekip, 5 puanla 18. sırada yer alıyor.

Elche, milli maç arasına Espanyol karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle girdi. Bu sonuç, takımın ligdeki konumunu iyileştirme hedefi açısından önemli bir moral kaynağı oldu. Ev sahibi ekip, Celta de Vigo karşısında da kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

Elche'nin hücumda 11 gol kaydetmesine karşın kalesinde 17 gol görmesi, takımın sezon başındaki performansında savunma sorunlarının da öne çıktığını gösteriyor. Teknik ekip, Celta karşısında hem hücumdaki üretkenliği sürdürmeyi hem de savunmada daha dengeli bir görüntü ortaya koymayı amaçlıyor.

CELTA DE VIGO DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Celta de Vigo, La Liga'da oynadığı ilk yedi maçta bir galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla 14. sırada bulunan ekip, Elche deplasmanında kazanarak ligde yukarıya doğru ilerlemek istiyor.

Geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan Celta de Vigo, bu sezon da ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Ancak takımın Avrupa kupalarında da mücadele etmesi, sezon boyunca yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Celta, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Omonia'ya 1-0 mağlup olmuştu. İspanyol temsilcisi, Elche karşısında alacağı olumlu bir sonuçla ligdeki puan durumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Takımın ligdeki istatistiklerine bakıldığında, yedi maçta 8 gol atıp 6 gol yemesi dikkat çekiyor. Elche'ye kıyasla daha az gol yiyen Celta, deplasmanda savunma disiplinini koruyarak rakibinin hücumlarını durdurmaya çalışacak.

ELCHE İLE CELTA DE VIGO ARASINDA REKABET

Elche CF ile Celta de Vigo arasındaki karşılaşmalar, iki takımın da puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Geçen sezon aynı eşleşmede Elche sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bununla birlikte iki ekip arasındaki geçmiş karşılaşmaların genelinde Celta de Vigo'nun üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın tarih boyunca oynadığı 49 maçta Celta de Vigo 21 galibiyet elde ederken Elche 16 kez kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu istatistikler, geçmişteki rekabetin Celta lehine olduğunu gösterse de yeni karşılaşmada sonucu takımların sahadaki performansı belirleyecek. Elche kendi sahasında kazanarak son galibiyetinin devamını getirmek, Celta ise deplasmanda üç puan alarak puan tablosunda yükselmek istiyor.

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