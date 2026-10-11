Crystal Palace - Nottingham Forest maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan, milli takım arasının ardından oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Crystal Palace, Nottingham Forest'ı Selhurst Park'ta konuk edecek. İki takım da lige verilen aranın ardından sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Crystal Palace - Nottingham Forest maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

CRYSTAL PALACE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Crystal Palace ile Nottingham Forest arasındaki Premier Lig karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

CRYSTAL PALACE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasındaki karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak açıklandı.

CRYSTAL PALACE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Nottingham Forest mücadelesi, Türkiye'de beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE LİGDE ÇIKIŞ ARIYOR

Crystal Palace, yeni sezonun ilk haftalarında istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı. Ligde oynadığı ilk beş maçta yalnızca bir galibiyet elde eden ekip, puan tablosunda alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz ay Leeds United ile golsüz berabere kalan Crystal Palace, savunma performansını geliştirmeye çalışıyor. İlk haftalarda kalesinde gördüğü goller, takımın puan kayıplarında etkili oldu.

Teknik ekip, Nottingham Forest karşısında savunma güvenliğini korurken hücumda daha üretken bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşma, Crystal Palace için taraftarı önünde önemli bir fırsat olacak.

SELHURST PARK'TA GALİBİYET HEDEFİ

Crystal Palace'ın ligdeki iç saha performansı, Nottingham Forest maçı öncesinde öne çıkan başlıklardan biri. Londra temsilcisi, kendi sahasında oynadığı lig karşılaşmalarında istediği sonuçları alamadı.

Buna karşılık kupa maçlarında daha etkili bir görüntü ortaya koyan ekip, iç sahadaki performansını Premier Lig'e de taşımak istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak Crystal Palace, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor.

NOTTINGHAM FOREST DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Nottingham Forest da milli takım arasının ardından Premier Lig'de yeniden galibiyet elde etmek istiyor. Deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak ekip, Selhurst Park'tan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İki takımın da sezonun ilk haftalarında inişli çıkışlı sonuçlar alması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Nottingham Forest, rakibinin savunmadaki sorunlarından yararlanarak gol bulmayı hedeflerken savunma dengesini de korumaya çalışacak.

CRYSTAL PALACE - NOTTINGHAM FOREST MAÇINDA GÖZLER ÜÇ PUANDA

Crystal Palace ve Nottingham Forest, ligde yeni bir galibiyet serisi başlatmak için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak puan tablosunda yükselmek isterken Nottingham Forest deplasmanda alacağı sonuçla hedeflerine yaklaşmayı amaçlıyor.

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