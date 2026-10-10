Manchester United, 10 kişi Tottenham'a puan kaptırdı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham Hotspur, Old Trafford'da kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki ekip de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla takımlar haftayı birer puanla kapattı. Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, ligdeki ilk 6 maçında yalnızca 6 puan toplayarak son 40 yılın en kötü lig başlangıçlarından birine imza attı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran Manchester United, 73. dakikada Bryan Mbeumo'nun kaydettiği golle öne geçti.

Tottenham, 78. dakikada Rodrigo Bentancur'un Luke Shaw'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Sayısal dezavantaja rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Londra temsilcisi, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin attığı golle skoru eşitledi ve deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

Beraberliğin ardından Manchester United 6 puana ulaşırken Tottenham'ın puanı 3 oldu.