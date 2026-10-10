CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İngiltere Premier Lig Chelsea sahasında gol oldu yağdı!

Chelsea sahasında gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Bournemouth'ı ağırlayan Chelsea, mücadeleyi 5-1 kazandı. İşte Stamford Bridge'deki karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 19:08
Chelsea sahasında gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, sahasında Bournemouth'ı konuk etti. Mücadelenin henüz 3. dakikasında 2-0'lık üstünlük kuran ev sahibi takım, rakibini gole boğduğu karşılaşmayı 5-1 kazandı. Chelsea'nin gollerini Jordan Henderson (dk. 2 ve 70), Morgan Rogers (dk. 3) ve Joao Pedro (dk. 46 ve 67) kaydetti. Bournemouth'ın tek golü ise 51. dakikada Evanilson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso ve öğrencileri, puanını 10'a yükseltti. Bournemouth ise 3 puanda kalarak küme düşme hattından uzaklaşmayı başaramadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
''Sadeliğin püf noktaları''
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye “Yanımda durmadılar” çıkışı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler!
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... 11:50
Racing Santander - Valencia maçı bilgileri Racing Santander - Valencia maçı bilgileri 11:26
Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri 10:34
Real Betis - Osasuna maçı bilgileri Real Betis - Osasuna maçı bilgileri 10:44
G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! 11:23
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? 11:26
Daha Eski
Hull City - Everton maçı bilgileri Hull City - Everton maçı bilgileri 09:26
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri 09:28
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! 09:34
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı 09:35
Liverpool - Manchester City maçı bilgileri Liverpool - Manchester City maçı bilgileri 09:36
Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri 09:49