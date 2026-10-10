Arsenal milli aradan galibiyetle döndü!

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Arsenal, 1-0 geri düştüğü maçta Leeds United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Riccardo Calafiori ve 70. dakikada Bruno Guimares kaydetti. Leeds United'ın tek golü ise 55. dakikada James Justin'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 15'e çıkaran Arsenal zirve takibini sürdürdü. Leeds United ise 9 puanda kaldı.

7. haftada Leeds United evinde Manchester United'ı ağırlarken, Arsenal ise Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.