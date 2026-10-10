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Anasayfa İngiltere Premier Lig Arsenal milli aradan galibiyetle döndü!

Arsenal milli aradan galibiyetle döndü!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal konuk ettiği Leeds United'ı 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 16:30
Arsenal milli aradan galibiyetle döndü!

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Arsenal, 1-0 geri düştüğü maçta Leeds United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Riccardo Calafiori ve 70. dakikada Bruno Guimares kaydetti. Leeds United'ın tek golü ise 55. dakikada James Justin'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 15'e çıkaran Arsenal zirve takibini sürdürdü. Leeds United ise 9 puanda kaldı.

7. haftada Leeds United evinde Manchester United'ı ağırlarken, Arsenal ise Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.

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