Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham-Brighton maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Tottenham-Brighton maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Premier Lig’de 30 puanla 18. sırada ve küme düşme hattının ilk sırasında yer alan Tottenham, 46 puanla 9. sırada bulunan Brighton ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Sunderland karşısında aldığı yenilgiyle iyice köşeye sıkışan Spurs, sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Brighton ise ilk 7 sırayı zorlayarak Avrupa biletini kapmak için Londra deplasmanında galibiyet arıyor. Peki, Tottenham - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiliz futbolunun devlerinden Tottenham Hotspur, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. 32 maç sonunda topladığı 30 puanla kendisini küme düşme hattında bulan ev sahibi ekip, taraftarının büyük tepkisi altında sahaya çıkacak. West Ham ile aralarında sadece 2 puan fark bulunan Spurs için bu maç, sadece 3 puan değil, bir prestij ve ligde kalma mücadelesi anlamı taşıyor. Takımın yıldız isimlerinin bu baskı altında nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Diğer yanda ise istikrarlı oyunuyla takdir toplayan Brighton & Hove Albion var. 46 puanla 9. sırada bulunan konuk takım, özellikle kompakt savunmaları ve akıcı hücum organizasyonlarıyla biliniyor. Tottenham'ın içinde bulunduğu kaosu fırsata çevirmek isteyen Brighton, Londra'dan alacağı bir galibiyetle kendisini Avrupa kupaları potasına iyice yaklaştırabilir. İşte Tottenham-Brighton maçının detayları!

Tottenham-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Tottenham-Brighton mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Hotspur Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Tottenham-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu kritik mücadele Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Tel, Simons, Richarlison; Solanke

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Gomez, Hinshelwood, Minteh; Welbeck

F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
"Kurtardığın bir maç bile yok!"
'Yüzü gülüyor!' Ural Kaspar'dan boşanan İrem Helvacıoğlu paylaşımıyla gündem oldu!
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltında | 18 kişilik liste
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
Talisca'dan endişelendiren görüntü!
