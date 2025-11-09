CANLI SKOR ANA SAYFA
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'den Liverpool karşısında rahat galibiyet: İşte maçın özeti

Manchester City'den Liverpool karşısında rahat galibiyet: İşte maçın özeti

İngiltere Premier Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester City sahasında Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 21:45
Manchester City'den Liverpool karşısında rahat galibiyet: İşte maçın özeti

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı. City'nin gollerini 29. dakikada Erling Haaland, 45+3. dakikada Nicolas Gonzalez ve 63. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

Bu skorla birlikte ligdeki son altı maçında beşinci galiibyetini alan Manchester ekibi, 22 puanla ikinciliğe yükseldi. Liverpool ligde çıktığı son altı maçta beşinci mağlubiyetini aldı ve 18 puanla haftayı sekizinci sırada kapattı.

Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat!
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! Dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
