Tottenham - Chelsea maç bilgileri | Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan dolu zirve yarışı, Tottenham - Chelsea mücadelesiyle sürüyor. 10. haftaya 17 puan + 10 averajla 3. sırada giren İngiliz devi Tottenham, rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak zirveye ortak olmanın peşinde. Lig Kupası'nda Newcastle'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Tottenham, ligdeki son maçında Everton'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Chelsea ise tüm kulvarlarda elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Sunderland'a 2-1 yenilerek 9. sıraya geriledi. Peki Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham - Chelsea maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Tottenham - Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham - Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmada Jarred Gillett düdük çalacak.

Tottenham - Chelsea MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Santos, Garnacho; Pedro