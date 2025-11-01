CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham - Chelsea maç bilgileri | Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenham - Chelsea maç bilgileri | Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan dolu zirve yarışı devam ediyor. Ligde 3. sırada bulunan ve zirve ile arasında 5 puan fark olan Tottenham, Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Taraftarın desteğini alarak hanesine 3 puan yazdırıp Arsenal'ı devirme yolunda kritik bir adım atmak isteyen ev sahibi, ligdeki son mağlubiyetini evinde Aston Villa'ya karşı almıştı.14 puanla 9. sırada yer alan Chelsea ise yeni bir galibiyet serisi oluşturma yolunda. Peki Tottenham - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Chelsea muhtemel 11'leri ve detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham - Chelsea maç bilgileri | Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan dolu zirve yarışı, Tottenham - Chelsea mücadelesiyle sürüyor. 10. haftaya 17 puan + 10 averajla 3. sırada giren İngiliz devi Tottenham, rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak zirveye ortak olmanın peşinde. Lig Kupası'nda Newcastle'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Tottenham, ligdeki son maçında Everton'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Chelsea ise tüm kulvarlarda elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Sunderland'a 2-1 yenilerek 9. sıraya geriledi. Peki Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham - Chelsea maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Tottenham - Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham - Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmada Jarred Gillett düdük çalacak.

Tottenham - Chelsea MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Santos, Garnacho; Pedro

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
Arda ve Kenan'dan gururlandıran tablo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig 11:12
Burnley - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! Burnley - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! 11:09
Arda ve Kenan'dan gururlandıran tablo! Arda ve Kenan'dan gururlandıran tablo! 11:07
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 10:57
Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! 10:47
Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! 10:45
Daha Eski
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20
Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! 09:27
Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki 09:37
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı detayları! Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı detayları! 10:12
Crystal Palace - Brentford maçı detayları! Crystal Palace - Brentford maçı detayları! 10:14