Nottingham Forest - Manchester United maçı CANLI İZLE | Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta. 10. haftada Nottingham Forest, Manchester United ile rakip oluyor. İlk 9 haftada beklenen performansı gösteremeyen ev sahibi ekip, son maçında Bournemouth'a deplasmanda 2-0 yenilmesinin ardından 5. sıradaki Manchester United karşısında sürpriz arayacak. Konuk ekip ise son 3 maçında aldığı galibiyetlerle moralini arşa çıkardı. Peki Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest - Manchester United maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Darren England'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Manchester United: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko