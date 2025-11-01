CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest - Manchester United maçı CANLI İZLE | Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest ile Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. 5 puan ve -12 averajla lifin 18. sırasında yer alan ev sahibi takım, konuk ettiği Manchester United'a karşı süpriz peşinde koşacak. Manchester United ise 16 puanla bulunduğu 6. sıradan yükselerek zirve yarışında adını ilk 5'e yazdırma fırsatını değerlendirecek. Bu sezon 3 mağlubiyet alan konuk takım, son 3 maçında oluşturduğu galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. Peki Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:45
İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta. 10. haftada Nottingham Forest, Manchester United ile rakip oluyor. İlk 9 haftada beklenen performansı gösteremeyen ev sahibi ekip, son maçında Bournemouth'a deplasmanda 2-0 yenilmesinin ardından 5. sıradaki Manchester United karşısında sürpriz arayacak. Konuk ekip ise son 3 maçında aldığı galibiyetlerle moralini arşa çıkardı. Peki Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nottingham Forest - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest - Manchester United maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Darren England'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Manchester United: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

