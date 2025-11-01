Crystal Palace - Brentford maçı CANLI | Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Crystal Palace, Premier Lig'in 10. haftasında Brentford ile kozlarını paylaşacak. Seyirci desteğini de arkasına alarak ligdeki 3. galibiyetini elde eltmek isteyen Crystal Palace, zirve yarışında üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Konuk ekip ise bu sezon ligde 3 kez mağlup olmasına karşın son 3 maçında aldığı galibiyetle moral yükseltti. Peki Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace - Brentford maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Selhurst Park'taki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Crystal Palace - Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Brentford maçı beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı Peter Bankes yönetecek.

Crystal Palace - Brentford MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Ouattara; Thiago