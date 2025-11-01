CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace - Brentford maçı CANLI | Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçı CANLI | Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta başlıyor. Açılış maçında Crystal Palace, Selhurst Park'ta Brentford'u konuk edecek. Ligde oynadığı 8 maçtan yalnızca 2 galibiyet elde edebilen ev sahibi ekip, 13 puan +3 averajla 10. sıradaki yerini yükseltmek için sahaya çıkacak. Tüm kulvarlarda çıktığı son 3 karşılaşmadan galip ayrılan Brentford ise serisini 4'e çıkarmak istiyor. Peki Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Crystal Palace - Brentford maçı CANLI | Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Crystal Palace, Premier Lig'in 10. haftasında Brentford ile kozlarını paylaşacak. Seyirci desteğini de arkasına alarak ligdeki 3. galibiyetini elde eltmek isteyen Crystal Palace, zirve yarışında üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Konuk ekip ise bu sezon ligde 3 kez mağlup olmasına karşın son 3 maçında aldığı galibiyetle moral yükseltti. Peki Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace - Brentford maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Selhurst Park'taki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Crystal Palace - Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Brentford maçı beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı Peter Bankes yönetecek.

Crystal Palace - Brentford MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Ouattara; Thiago

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
Arda ve Kenan'dan gururlandıran tablo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! 10:47
Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! Nottingham Forest - Manchester United maçı canlı yayın bilgileri! 10:45
Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! 10:41
Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... 10:37
Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:32
Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... 10:31
Daha Eski
Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları! Keçiörengücü - Sarıyer maçı detayları! 08:35
Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri! Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri! 08:49
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 09:05
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20