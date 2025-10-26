CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Everton-Tottenham maçı tıkla izle | Everton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasından birinde sahaya çıkacak ekipler, 3 puanın sahibi olmak istiyor. 11 puanla 14. sırada yer alan David Moyes'un öğrencileri, güçlü rakibine karşı iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda puanını 17'ye çıkartmayı hedefleyen deplasman takımı ise Thomas Frank yönetiminde hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Everton-Tottenham maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Everton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 11:28 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 11:30
Everton-Tottenham maçı tıkla izle | Everton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında gözler haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden birine çevriliyor. Hill Dickinson Stadyumu'nda sahne alacak dev randevuda Everton, güçlü rakibi Tottenham'ı konuk edecek. David Moyes yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve puanını 14'e yükseltmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmana çıkacak olan Tottenham ise Thomas Frank önderliğinde hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Londra temsilcisi, bu kritik karşılaşmadan 3 puanla dönerek puanını 17'ye taşımayı amaçlıyor. Peki, Everton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Everton-Tottenham maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

EVERTON-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Tottenham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Tel; Kolo Muani

