Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi | Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi | Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Ethiad Stadyumu'nda Everton'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde 13 puan ile 5. sırada yer alarak namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Everton ise 11 puanla 8. sırada yer alırken Manchester City'ye konuk olduğu son 14 lig maçında aldığı galibiyetsizlik serisini bu maçla kırmayı planlıyor. Peki Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:13
Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi | Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile kozlarını paylaşacak. Ethiad Stadyum'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi, Everton'u yenerek zirveyi zorlamak istiyor. Ağustos ayı sonunda Tottenham ve Brighton'a üst üste Premier Lig yenilgileri alan Manchester City, tüm kulvarlarda yakaladığı yedi maçlık yenilmezlik serisi ile zirveye oynuyor. Peki Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Everton maçı 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 17.00'de başlayacak. İngiliz devleri arasındaki mücadelede hakem Tony Harrington düdük çalacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; González; Bernardo, Foden, Reijnders, Doku; Haland

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

