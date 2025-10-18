Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi | Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile kozlarını paylaşacak. Ethiad Stadyum'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi, Everton'u yenerek zirveyi zorlamak istiyor. Ağustos ayı sonunda Tottenham ve Brighton'a üst üste Premier Lig yenilgileri alan Manchester City, tüm kulvarlarda yakaladığı yedi maçlık yenilmezlik serisi ile zirveye oynuyor. Peki Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Everton maçı 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 17.00'de başlayacak. İngiliz devleri arasındaki mücadelede hakem Tony Harrington düdük çalacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; González; Bernardo, Foden, Reijnders, Doku; Haland

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto