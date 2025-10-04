Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Leeds United - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Leeds United, evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Elland Road'da oynanacak karşılaşmada Thomas Bramall düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United - Tottenham maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United - Tottenham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Tel, Simons