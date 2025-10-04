CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Chelsea ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Chelsea - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Chelsea, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea - Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

ASpor CANLI YAYIN

Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Galatasaray-Beşiktaş derbisi için 10 kritik madde! İşte öne çıkan detaylar...
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sprint yarışının galibi Bezzecchi! Sprint yarışının galibi Bezzecchi! 11:50
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 11:37
Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? 11:26
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! 11:22
Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? 10:56
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Gittiği yerde umduğunu bulamadı! 10:52
Daha Eski
Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:49
Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? 10:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:40
Parma-Lecce maçı detayları! Parma-Lecce maçı detayları! 10:38
İşte Yalçın'ın derbi kozu! İşte Yalçın'ın derbi kozu! 10:34
Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:28