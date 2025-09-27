CANLI SKOR ANA SAYFA
Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Leeds United ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:53
Leeds United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Leeds United, evinde Bournemouth'u ağırlayacak. Elland Road'da oynanacak karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United - Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United - Bournemouth maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United - Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Brooks; Evanilson

