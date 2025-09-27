Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Leeds United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Leeds United, evinde Bournemouth'u ağırlayacak. Elland Road'da oynanacak karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Leeds United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United - Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United - Bournemouth maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United - Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Brooks; Evanilson