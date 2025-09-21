Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Beşinci hafta mücadelesinde Bournemouth sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Bournemouth-Newcastle United maçı nasıl izlenir?". İşte, Bournemouth-Newcastle United maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Bournemouth-Newcastle United maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Newcastle United maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.