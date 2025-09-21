CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 5. hafta maçında Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Bournemouth-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 11:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Beşinci hafta mücadelesinde Bournemouth sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Bournemouth-Newcastle United maçı nasıl izlenir?". İşte, Bournemouth-Newcastle United maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Bournemouth-Newcastle United maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Newcastle United maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi!
DİĞER
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç mu? Sadettin Saran mı?
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek!
F.Bahçe'de Tedesco farkı! Jose Mourinho...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? 11:19
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! 11:19
Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Inter-Sassuolo maçı ne zaman? 11:10
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 11:03
G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek! G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek! 11:01
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında... Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında... 10:59
Daha Eski
Torino-Atalanta maçı ne zaman? Torino-Atalanta maçı ne zaman? 10:59
G.Saray'da gerçek ortaya çıktı! Yann Sommer... G.Saray'da gerçek ortaya çıktı! Yann Sommer... 10:57
Cremonese-Parma maçı ne zaman? Cremonese-Parma maçı ne zaman? 10:54
Lazio-Roma maçı ne zaman? Lazio-Roma maçı ne zaman? 10:48
Barcelona-Getafe maçı ne zaman? Barcelona-Getafe maçı ne zaman? 10:35
Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? 10:26