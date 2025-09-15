CANLI SKOR ANA SAYFA
Erling Haaland'dan Altay Bayındır için ilginç açıklama "Herkes bunu bilir"

Erling Haaland’dan Altay Bayındır için ilginç açıklama “Herkes bunu bilir”

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United'ı ağırladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 15:55
Erling Haaland’dan Altay Bayındır için ilginç açıklama “Herkes bunu bilir”

Manchester City, Premier Lig'in 4. haftasında, Etihad Stadyumu'nda Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı.

City'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Foden, 52 ve 68. dakikalarda ise Erling Halaand kaydetti.

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Pep Guardiola'nın öğrencileri yeni sezonda da beklentilerini karşılayamadı.

Milli oyuncumuz, Altay Bayındır'ın Manchester United formasıyla ilk 11 başladığı mücadelede yediği goller ile gündeme oturdu.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland da maçın ardından Altay Bayındır ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gollerine değinen Haaland "Golde Altay Bayındır'ın kalesinden çıkacağını biliyordum. Manchester United'ı izleyen herkes bunu bilir." ifadelerini kullandı.

İngiliz devi, yaz transfer döneminde Antwerp'ten kaleci Senne Lammens'i 21 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Fakat Ruben Amorim, kalede Altay Bayındır'a şans vermişti.

Altay Bayındır, 2023 yılında Fenerbahçe'den 5 milyon euroya alınmıştı.

MANU ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Bayındır'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

