Brighton-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Üçüncü hafta mücadelesinde Brighton sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Brighton-Manchester City maçı nasıl izlenir?". İşte, Brighton-Manchester City maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

BRIGHTON-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Brighton-Manchester City maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BRIGHTON-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

The American Express'te oynanacak Brighton-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.