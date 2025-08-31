CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. hafta maçında Aston Villa ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Aston Villa-Crystal Palace maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Üçüncü hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Aston Villa-Crystal Palace maçı nasıl izlenir?". İşte, Aston Villa-Crystal Palace maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Aston Villa-Crystal Palace maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan G.Saray-Rizespor maçı sonrası flaş yorum!
F.Bahçe'den Ederson hamlesi!
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
G.Saray'da Jelert 1. Lig yolcusu!
Jean Onana İtalya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serik Spor-Bodrum FK maçı ne zaman? Serik Spor-Bodrum FK maçı ne zaman? 11:20
Jean Onana İtalya yolcusu! Jean Onana İtalya yolcusu! 11:18
Pendikspor-Sivasspor maçı ne zaman? Pendikspor-Sivasspor maçı ne zaman? 11:15
Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı ne zaman? Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı ne zaman? 11:09
Çakar'dan G.Saray-Rizespor maçı sonrası flaş yorum! Çakar'dan G.Saray-Rizespor maçı sonrası flaş yorum! 11:01
Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman? Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman? 10:47
Daha Eski
Trabzonspor-Samsunspor maçı bilgileri! Trabzonspor-Samsunspor maçı bilgileri! 10:13
Beşiktaş'ta Rashica krizi! Beşiktaş'ta Rashica krizi! 09:38
Alanyaspor-Beşiktaş maçı detayları! Alanyaspor-Beşiktaş maçı detayları! 09:27
G.Saray'da Jelert 1. Lig yolcusu! G.Saray'da Jelert 1. Lig yolcusu! 09:21
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Arsenalsaray" Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Arsenalsaray" 08:39
Gençlerbirliği-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gençlerbirliği-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 08:32