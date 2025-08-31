Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Üçüncü hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Aston Villa-Crystal Palace maçı nasıl izlenir?". İşte, Aston Villa-Crystal Palace maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Aston Villa-Crystal Palace maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.