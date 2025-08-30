Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Chelsea, evinde Fulham'ı ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada Robert Jones düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Fulham maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea - Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

Fulham: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap