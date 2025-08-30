Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Chelsea ile Fulham kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:56
Chelsea - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Chelsea, evinde Fulham'ı ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada Robert Jones düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Fulham maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea - Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

Fulham: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

