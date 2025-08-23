Arsenal 5-0 Leeds United (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Arsenal, İngiltere Premier Lig 2. haftasında Leeds United'ı sahasında 5-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 34. ve 56. dakikalarda Jurrien Timber, 45+1. dakikada Bukayo Saka ve 48. ile 90+5. (P) dakikalarda Viktor Gyökeres'ten geldi.

GYÖKERES SİFTAH YAPTI!

Arsenal'ın, Portekiz ekibi Sporting'den 65.80 milyon euroluk bedelle kadrosuna kattığı Viktor Gyökeres yeni ekibiyle çıktığı 2. Premier Lig maçında ilk gollerini kaydetmeyi başardı.

Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, Premier Lig'de yeni sezondaki 2. maçından da galibiyetle ayrıldı ve 6 puana yükseldi. Leeds United ise yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Liverpool deplasmanına konuk olacak; Leeds United ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.