West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

West Ham United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında West Ham United, evinde Chelsea'yi ağırlayacak. London Olympic Stadyum'da oynanacak karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
West Ham United - Chelsea maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
West Ham United: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta
Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro