West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında West Ham United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 11:23
West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

West Ham United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında West Ham United, evinde Chelsea'yi ağırlayacak. London Olympic Stadyum'da oynanacak karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

West Ham United - Chelsea maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro

