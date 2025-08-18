Leeds United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Leeds United, sahasında Everton'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Leeds United-Everton maçı nasıl izlenir?". İşte, Leeds United-Everton maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Leeds United-Everton maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Elland Road'da oynanacak Leeds United-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Strujik, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Gnonto, James, Piroe

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Dewsbury-Hall, Garner, Gueye, Alcaraz, Ndiaye, Beto