CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. hafta maçında Leeds United ile Everton karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk maçında 3 puan alarak lige etkili bir giriş yapmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Leeds United-Everton maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Chris Kavanagh'ın yöneteceği Leeds United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:44 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leeds United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Leeds United, sahasında Everton'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Leeds United-Everton maçı nasıl izlenir?". İşte, Leeds United-Everton maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Leeds United-Everton maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Elland Road'da oynanacak Leeds United-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Strujik, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Gnonto, James, Piroe

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Dewsbury-Hall, Garner, Gueye, Alcaraz, Ndiaye, Beto

ASpor CANLI YAYIN

Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri!
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Süper Lig için şampiyonluk tahmini!
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Köhn'e yeni talip! Bonservisi... G.Saray'da Köhn'e yeni talip! Bonservisi... 12:51
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! 12:48
Leeds United-Everton maçı ne zaman? Leeds United-Everton maçı ne zaman? 12:44
F.Bahçe'de Mourinho'ya büyük tepki! F.Bahçe'de Mourinho'ya büyük tepki! 12:34
Yiğit Arslan madalya istiyor! Yiğit Arslan madalya istiyor! 11:54
Beşiktaş'ta Abraham gelişmesi! Opsiyonu... Beşiktaş'ta Abraham gelişmesi! Opsiyonu... 11:51
Daha Eski
Buruk onay verdi! G.Saray'da o isim takımda kalacak Buruk onay verdi! G.Saray'da o isim takımda kalacak 11:47
Icardi gözünü Hagi'nin rekoruna dikti! Icardi gözünü Hagi'nin rekoruna dikti! 11:43
Karşıyaka'dan oyun kurucu hamlesi! Karşıyaka'dan oyun kurucu hamlesi! 11:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak 11:32
Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Süper Lig için şampiyonluk tahmini! 11:28
F.Bahçe eski başkanı Ali Şen'den üzücü haber! F.Bahçe eski başkanı Ali Şen'den üzücü haber! 11:27