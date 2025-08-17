CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Açılış haftasında sahne alacak İki dev kulüpte 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Muhtemel 11'lerin belli olduğu karşılaşma öncesi yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Manchester United-Arsenal maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 11:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun heyecanı başlıyor. Açılış haftasında futbolseverlerin gözü, devlerin buluşmasına çevrildi. Manchester United, Old Trafford'da ezeli rakibi Arsenal'ı ağırlayacak. Sezona galibiyetle giriş yaparak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen iki takım da sahada tüm gücünü ortaya koymaya hazırlanıyor. Ruben Amorim ve Mikel Arteta'nın mücadelesinde hangi takımın kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Simon Hooper'ın yöneteceği Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premeir Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Manchester United-Arsenal maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Onana, De Ligt, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL'DAN MANCHESTER UNITED'A ÜSTÜNLÜK

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Manchester United, 2024-2025 sezonunda Arsenal ile oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 2 beraberlik alan Kırmızı Şeytanlar, 1 maçı ise kaybetti.

Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

Manchester United, Arsenal ile oynadığı son 6 maçı ilk 90 dakika içerisinde kazanamadı. Arsenal ise Kırmızı Şeytanlar ile oynadığı son 11 lig maçında gol atmayı başardı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetiminde, Manchester United son 4 karşılaşmada karşılıklı goller atıldı.

Teknik Direktör Ruben Amorim kariyeri boyunca Arsenal ile 5 defa karşılaştı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Portekizli çalıştırıcı, 1 mücadeleyi de kaybetti.

Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
G.Saray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...
DİĞER
Burcu Kıratlı'dan samimi itiraflar: Aşk için şehir değiştirdim, kariyerime ara verdim!
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu
Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde! Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde! 11:49
İsrailli sporcudan skandal hareket! İsrailli sporcudan skandal hareket! 11:34
Kasımpaşa ile Trabzonspor 33. randevuda! Kasımpaşa ile Trabzonspor 33. randevuda! 11:28
Nantes-PSG maçı detayları! Nantes-PSG maçı detayları! 11:12
Metz-RC Strasbourg maçı ne zaman? Metz-RC Strasbourg maçı ne zaman? 11:05
Auxerre-Lorient maçı ne zaman? Auxerre-Lorient maçı ne zaman? 10:57
Daha Eski
Angers-Paris FC maçı ne zaman? Angers-Paris FC maçı ne zaman? 10:49
Brest-Lille maçı ne zaman? Brest-Lille maçı ne zaman? 10:24
G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu 10:23
Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman? Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman? 10:09
Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman? Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman? 09:58
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı! Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı! 09:56