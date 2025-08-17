Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ruben Amorim yönetiminde, Manchester United son 4 karşılaşmada karşılıklı goller atıldı. Teknik Direktör Ruben Amorim kariyeri boyunca Arsenal ile 5 defa karşılaştı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Portekizli çalıştırıcı, 1 mücadeleyi de kaybetti.