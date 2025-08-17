Manchester United-Arsenal maçı canlı izle | Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Açılış haftasında sahne alacak İki dev kulüpte 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Muhtemel 11'lerin belli olduğu karşılaşma öncesi yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Manchester United-Arsenal maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun heyecanı başlıyor. Açılış haftasında futbolseverlerin gözü, devlerin buluşmasına çevrildi. Manchester United, Old Trafford'da ezeli rakibi Arsenal'ı ağırlayacak. Sezona galibiyetle giriş yaparak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen iki takım da sahada tüm gücünü ortaya koymaya hazırlanıyor. Ruben Amorim ve Mikel Arteta'nın mücadelesinde hangi takımın kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Simon Hooper'ın yöneteceği Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İngiltere Premeir Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Manchester United-Arsenal maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Manchester United, 2024-2025 sezonunda Arsenal ile oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 2 beraberlik alan Kırmızı Şeytanlar, 1 maçı ise kaybetti.
MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR
Manchester United, Arsenal ile oynadığı son 6 maçı ilk 90 dakika içerisinde kazanamadı. Arsenal ise Kırmızı Şeytanlar ile oynadığı son 11 lig maçında gol atmayı başardı.
