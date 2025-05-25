Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Crystal Palace 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool-Crystal Palace maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı yayınlanacak.