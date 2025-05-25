Ipswich Town-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town ile West Ham United 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
IPSWICH TOWN-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ipswich Town-West Ham United maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.
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