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Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Chelsea 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 12:13
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Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United-Chelsea maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Willock, Gordon, Barnes, Isak

Chelsea: Sanchez, Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, Lavia, Fernandez, Neto, Palmer, Madueke, Jackson

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