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Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Everton 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fulham-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 15:24
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Fulham-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fulham ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Everton maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

FULHAM-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Smith Rowe, Lukic, Iwobi, Willian, Sessegnon, Jimenez

Everton: Pickford, Patterson, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Garner, McNeil, Doucoure, Alcaraz, Beto

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