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Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Southampton 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leicester City-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 12:16
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Leicester City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City-Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Leicester City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City-Southampton maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY-SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Stolarczyk, Justin, Faes, Coady, Thomas, Ndidi, Skipp, McAteer, El Khannouss, Ayew, Vardy

Southampton: Ramsdale, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens, Walker-Peters, Ugochukwu, Downes, Manning, Fernandes, Stewart, Sulemana

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