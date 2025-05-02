Manchester City-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City-Wolverhampton maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Kovacic, Gonzalez, Savinho, İlkay, Marmoush, De Bruyne

Wolverhampton: Sa, Doherty, Agbadou, Gomes, Semedo, Gomes, Andre, Ait Nouri, Munetsi, Cunha, Larsen

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