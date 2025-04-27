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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 5-1 Tottenham (MAÇ SONUCU ÖZET) İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

Liverpool 5-1 Tottenham (MAÇ SONUCU ÖZET) İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool şampiyonluk maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti. Liverpool 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmada rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti ve ligin bitimine 4 hafta kala mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 20:24
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Liverpool 5-1 Tottenham (MAÇ SONUCU ÖZET) İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Arne Slot'un öğrencileri rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada Tottenham adına 12. dakikada Solanke gol perdesini açtı.

Liverpool'dan Diaz 16. dakikada bu gole cevap verdi.

Ardından 24. dakikada Mac Allister takımını öne geçiren isim oldu.

Maçın 34. dakikasında Liverpool'dan Gakpo karşılaşmanın 3. golünü attı.

İkinci yarıda 63. dakikada Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah sahneye çıktı ve skoru 4-1'e getirdi.

69. dakikada Tottenham'dan Udogie kendi ağlarını havalandırdı ve skor 5-1 oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Liverpool, İngiltere Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.

Tottenham ise bu maçın ardından ligde 37 puanla 16. sırada bulunuyor.

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