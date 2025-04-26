Brighton - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Brighton ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - West Ham United maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRIGHTON - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Baleba, Estupinan; Hinshelwood, Ayari; Minteh, O'Riley, Mitoma; Welbeck

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Scarles; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Kudus, Paqueta; Fullkrug

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