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Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 14:15
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Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham-Nottingham Forest maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario, Gray, Danso, Davies, Spence, Kulusevski, Bissouma, Sarr, Odobert, Tel, Solanke

Nottingham Forest: Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno, Dominguez, Anderson, Gibbs-White, Elanga, Hudson-Odoi, Wood

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