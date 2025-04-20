CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde Lyon'u 5-4 mağlup edip, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Kırmızı Şeytanlar, ligde yaşanan kötü gidişe son vermek istiyor. Vitor Pereira yönetiminde yükselişini sürdüren rakibine karşı hata yapmak istemeyen Manchester United, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 11:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde Avrupa'da yoluna devam eden Kırmızı Şeytanlar, ligde yaşanan kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Vitor Pereira ile önemli bir çıkış yakalayan Wolverhampton ise zorlu Manchester deplasmanında üst üste 5. galibiyetini almayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United-Wolverhampton maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Dalot, Garnacho, Bruno Fernandes, Hojlund

Wolverhampton: Jose Sa, Doherty, Toti, Agbadou, Gomes, Andre, Semedo, Ait-Nouri, Bellegarde, Munetsi, Larsen

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray yönetiminden flaş karar!
Premier Lig ekibi Oğuz için Kadıköy'e geliyor!
DİĞER
Ciro Immobile’den gece yarısı şok paylaşım! Sözleri sosyal medyada gündem oldu
CHP'den organize "Gazze" istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar
"Olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem!"
"Göztepe kupa maçına mı sakladınız?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? 10:49
Eczacıbaşı-Galatasaray maçı saat kaçta? Eczacıbaşı-Galatasaray maçı saat kaçta? 10:24
G.Saray yönetiminden flaş karar! G.Saray yönetiminden flaş karar! 10:02
Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı saat kaçta? 09:58
Saint-Etienne-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Saint-Etienne-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? 09:53
Brest-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Brest-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? 09:51
Daha Eski
Reims-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Reims-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? 09:50
Nice-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Nice-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? 09:48
Lille-Auxerre maçı ne zaman? Lille-Auxerre maçı ne zaman? 09:46
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! 09:17
Bugünkü maçlar 20 Nisan Pazar 2025 Bugünkü maçlar 20 Nisan Pazar 2025 09:10
Rizespor-Eyüpspor maçı ne zaman? Rizespor-Eyüpspor maçı ne zaman? 09:08