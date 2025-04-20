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Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde adım adım şampiyonluğa yürüyen Liverpool, en yakın rakibi Arsenal'ın 13 puan önünde, zirvede yer alıyor. Zorlu maçta hata yapmak istemeyen deplasman takımı, kritik maçı kazanıp puanını 79'a çıkartmayı hedefliyor. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool'da hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leicester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 11:39
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Leicester City-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool, en yakın takipçisi Arsenal ile puan farkını 16'ya çıkartmayı hedefliyor. Arne Slot yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen deplasman takımı, her maça final gözüyle bakıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City-Liverpool maçı 20 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Harmansen, Justin, Okoli, Coady, Thomas, Soumare, Ndidi, El Khannouss, McAteer, Mavididi, Vardy

Liverpool: Alisson, Bradley, van Dijk, Konate, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Jones, Salah, Diaz, Jota

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