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Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fulham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 11:13
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Fulham-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Fulham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Chelsea maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FULHAM-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Lukic, Berge, Pereira, Sessegnon, Iwobi, Raul Jimenez

Chelsea: Sanchez, Reece James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Neto, Jackson

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