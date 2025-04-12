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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 11:52
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Brighton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton-Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Brighton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton-Leicester City maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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