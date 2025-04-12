Arsenal-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | PREMIER LİG

Arsenal-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal ile Brentford karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetiminde Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden Londra ekibi, ligde de 3 puan almanın yollarını arayacak. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Arsenal, lider Liverpool'un 11 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Londra ekibi, Brentford karşısında iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Şampiyonluk umutlarını sürdürmek için daha fazla puan kaybetmek istemeyen Arsenal'ın nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmada Simon Hooper düdük çalacak. Peki, Arsenal-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak Arsenal-Brentford maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

ARSENAL-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Brentford maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Merino

Brentford: Flekken, Ajer, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Norgaard, Yarmolyuk, Damsgaard, Mbeumo, Schade, Wissa

İKİ TAKIM ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Arsenal ile Brentford, Premier Lig'in 32. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 9'unda Arsenal üstün gelirken, 6 mücadeleyi de Brentford üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.