Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Newcastle United-Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United-Brentford maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈