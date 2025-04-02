Bournemouth-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Bournemouth-Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Ipswich Town MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth-Ipswich Town maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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