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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Manchester United 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester United sahasında Arsenal'ı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 21:57
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Manchester United 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü 45+2'nci dakikada Bruno Fernandes'ten gelirken konuk ekibin golünü ise 74'üncü dakikada Declan Rice kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, ligde 34 puanla 14'üncü sırada yer aldı. Arsenal ise 55 puanla 2'nci sıradaki yerini korudu.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, Leicester City deplasmanına konuk olacak, Arsenal ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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