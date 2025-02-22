Bournemouth-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Bournemouth ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira yönetiminde kümede kalmak için mücadele eden deplasman takımı, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Bir an önce çıkış arayan Kurtlar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth-Wolverhampton maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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