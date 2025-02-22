Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen deplasman takımı, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından hata yapmak istemiyor. Enzo Maresca yönetiminde ligi ilk 4 içerisinde bitirmeyi hedefleyen Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Son karşılaşmasını kaybederek 43 puanla 6. sıraya gerileyen Chelsea, zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arıyor. Hücum yollarında Cole Palmer önderliğinde etkili olmaya çalışacak deplasman takımında hangi isimlerin ilk 11'de olacağı merak ediliyor. Son 5 lig maçını da kazanamayan ve çıkış arayan Aston Villa ise iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 39 puanla 9. sırada bulunan ev sahibi takım, taraftarı önünde puan ya da puanlar almak istiyor. İki takım arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. Peki, Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Aston Villa-Chelsea maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.