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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Şampiyon olmak ve kümede kalmak isteyen takımların mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Arne Slot yönetiminde 57 puanla birinci sırada yer alan ev sahibi takım, geçtiğimiz hafta Everton derbisinde beklenmedik bir puan kaybı yaşadığı. Son dakika golüyle 2-2 berabere kalan Liverpool, Wolverhampton karşısında yaralarını sarmak istiyor. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Vitor Periera ile kümede kalma yarışısı içerisinde olan deplasman takımı ise 19 puanla 17. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almak isteyen Kurtlar, düşme potasından bir an önce uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 14:10
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Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Liverpool-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğa oynayan ev sahibi takım, geçtiğimiz hafta Everton derbisinde beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Maçın son anlarında kalesinde golü gören Liverpool, mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Şampiyonluk yarışında beklenmedik bir yara alan Arne Slot'un öğrencileri, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. 57 puanla birinci sırada yer alan Liverpool, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Mohamed Salah önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takımda hangi isimlerin ilk 11'de olacağı merak ediliyor. Vitor Pereirea yönetiminde 4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son veren Wolverhampton, bu hafta oynanacak maçta da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan kurtlar, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Kritik maçı Simon Hooper yönetecek. Peki, Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçı 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Robertson, Konate, van Dijk, Arnold, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Mohamed Salah, Luis Diaz

Wolverhampton: Jose Sa, Gomes, Agbadou, Doherty, Ait Nouri, Nelson Semedo, Andre, Bellegarde, Pablo Sarabia, Cunha, Guedes

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