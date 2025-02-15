Leicester City-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Mikel Arteta'nın öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City'i 5-1 mağlup eden Londra temsilcisi, zorlu deplasmanda da aynı başarıyı göstermek istiyor. Arsenal, ligde oynadığı 24 maçta; 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında çıkışını sürdürmek isteyen deplasman takımı, Declan Rice önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi takım, Ruud van Nistelrooy yönetiminde tekrar çıkış arıyor. 17 puanla 18. sırada yer alan Leicester City son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Samuel Barrott'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Leicester City-Arsenal maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

LEICESTER CITY-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak Leicester City-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Premier Lig'de evinde oynadığı Manchester City maçını 5-1 kazanan Arsenal, şampiyonluk yarışında çıkışını sürdürmek istiyor. Leicester City deplasmanında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal, lider Liverpool'un 7 puan gerisinde 50 puanla 2. sırada yer alıyor.